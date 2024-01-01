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PowBlocks, madencilik topluluğu için tasarlanmış özel bir merkeziyetsiz katman-1 iş kanıtı blok zinciridir. Benzersiz emisyon modeli, aylık %5 blok ödülü azaltımı ve merkeziyetsizliğe olan bağlılığı ile öne çıkmaktadır.