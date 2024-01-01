PowBlocks | XPB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PowBlocks Hızlı Proje Tanıtımı
PowBlocks, madencilik topluluğu için tasarlanmış özel bir merkeziyetsiz katman-1 iş kanıtı blok zinciridir. Benzersiz emisyon modeli, aylık %5 blok ödülü azaltımı ve merkeziyetsizliğe olan bağlılığı ile öne çıkmaktadır.PowBlocks geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXPB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXPB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000