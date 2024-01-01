XMS2023 | XMS2023 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XMS2023 Hızlı Proje Tanıtımı
XMS2023, BNB Akıllı Zincir'de yer alan bir meme coinidir.XMS2023 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XMS2023 Token MEXC'de
MEXC Borsası, XMS2023 (XMS2023) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de XMS2023
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak XMS2023 satın almak veya MEXC XMS2023 ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için XMS2023 tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen XMS2023 vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıXMS2023
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXMS2023
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,023,122,500,000,000