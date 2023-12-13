X-Metapol | XMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
X-Metapol Hızlı Proje Tanıtımı
X-MetaPol: (Metaverse) sistemin en devrimsel ve en gelişmiş versiyonu olup hem Mobil hem de PC üzerinde büyük bir değişim getirecek oyun projesidir. X-MetaPol, insanların kendi ülkelerini yönetebilecekleri veya başka bir ülkenin vatandaşı olabilecekleri sanal bir dünyadır. Oyuncular, vatandaş olarak çeşitli mesleklerde uzmanlaşmayı seçebilirler.X-Metapol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2023-12-13
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.014 USDT
Maksimum Arz200,000,000