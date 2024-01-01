XIN | XIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XIN Hızlı Proje Tanıtımı
Mixin Network, blok zincirine hız ve ölçeklenebilirlik getirmek için açık kaynaklı, yıldırım hızında ve merkeziyetsiz bir Web3 platformudur. Mixin, blok zincirlerinin milyonlarca TPS, saniyenin altında nihai onay, sıfır işlem ücreti, gelişmiş gizlilik ve sınırsız genişletilebilirlik kazanmasını sağlar.
Mixin Network, 25 tam düğüme sahip bir PoS ağıdır. Bir cüzdan çözümü olarak şu anda Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot vb. dahil olmak üzere 14 halka açık blok zincirini desteklemektedir. Mixin ayrıca AMM, toplu alım satım, Borsa platformlarında bekleyen emirler, tarafsız sabit para birimi vb. işlevlere sahip tam özellikli bir finansal platformdur. Mixin Network, kullanıcılara merkeziyetsiz bir platform sağlamaya adanmıştır.XIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXIN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıXIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000