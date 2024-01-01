XIDO | XIDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XIDO Hızlı Proje Tanıtımı
XIDO Finance is a decentralized AMM with yield farming incentives, no mints, and a unique token distribution design. XIDO Finance is powered by XIDO token which adds a governance layer and powers the self-sustaining pools and farms without ever minting a new token.XIDO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XIDO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXIDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXIDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000