XANA | XETA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XANA Hızlı Proje Tanıtımı
XANA, Metaverse için özel olarak oluşturulmuş yapay zeka destekli web 3.0 altyapısıdır. Büyük kurumlar, yerel yönetimler ve küresel markalar tarafından geniş ölçüde benimsenmiştir.XANA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XETA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXETA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXETA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,930,000,000