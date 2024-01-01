XANA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XANA, Metaverse için özel olarak oluşturulmuş yapay zeka destekli web 3.0 altyapısıdır. Büyük kurumlar, yerel yönetimler ve küresel markalar tarafından geniş ölçüde benimsenmiştir.