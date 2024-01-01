Xertinet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XertiNet'in hedefi açık, işbirliğine dayalı ve izne tabi olmayan bir kimlik bilgisi veri ağı kurmaktır. XERT token, XertiNet ekosisteminde yönetişim tokeni olarak hizmet vererek, kullanıcı katılımını teşvik ederek ve birincil ödeme tokeni görevi görerek bu altyapıda çok önemli bir rol oynamaktadır.