Xertinet | XERT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Xertinet Hızlı Proje Tanıtımı
XertiNet'in hedefi açık, işbirliğine dayalı ve izne tabi olmayan bir kimlik bilgisi veri ağı kurmaktır. XERT token, XertiNet ekosisteminde yönetişim tokeni olarak hizmet vererek, kullanıcı katılımını teşvik ederek ve birincil ödeme tokeni görevi görerek bu altyapıda çok önemli bir rol oynamaktadır.Xertinet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XERT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXERT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXERT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000