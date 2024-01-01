XEP | XEP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XEP Hızlı Proje Tanıtımı
XEP gönüllüler tarafından yürütülen bir topluluk projesidir. ICO veya bağış toplama yoktur. Electra Protocol blok zinciri, akıllı sözleşmeler ve doğrulayıcı düğümler de dahil olmak üzere şu anda geliştirilmekte olan küresel ortamın birinci katmanıdır. Kripto ödeme aracı henüz test aşamasında.XEP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XEP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXEP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXEP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000,000