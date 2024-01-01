XEP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XEP gönüllüler tarafından yürütülen bir topluluk projesidir. ICO veya bağış toplama yoktur. Electra Protocol blok zinciri, akıllı sözleşmeler ve doğrulayıcı düğümler de dahil olmak üzere şu anda geliştirilmekte olan küresel ortamın birinci katmanıdır. Kripto ödeme aracı henüz test aşamasında.