XELS | XELS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XELS Hızlı Proje Tanıtımı
XELS, şirketlere ve bireylere tokenize karbon dengeleme kredileri satın alarak karbon ayak izlerini kolayca ve şeffaf bir şekilde dengeleme olanağı sağlayan çevreye duyarlı bir blok zinciri platformudur.XELS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XELS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXELS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXELS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000