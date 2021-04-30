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XELS, şirketlere ve bireylere tokenize karbon dengeleme kredileri satın alarak karbon ayak izlerini kolayca ve şeffaf bir şekilde dengeleme olanağı sağlayan çevreye duyarlı bir blok zinciri platformudur.