ECash | XEC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ECash Hızlı Proje Tanıtımı
eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.ECash geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XEC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXEC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXEC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-05
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000,000