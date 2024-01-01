XDOGE | XDOGE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XDOGE Hızlı Proje Tanıtımı
Çığır açan yeni bir projede teknolojinin meme'lerle buluştuğu X Doge dünyasına hoş geldiniz. Elon Musk'ın Twitter'ın ikonik mavi kuşunun yerine şık bir siyah beyaz "X" logosu getirmesinden esinlenen X Doge, yenilikçi yaklaşımıyla meme coin endüstrisinde devrim yaratmayı hedefliyor.XDOGE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XDOGE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXDOGE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXDOGE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,206,900,000,000,000,000