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Çığır açan yeni bir projede teknolojinin meme'lerle buluştuğu X Doge dünyasına hoş geldiniz. Elon Musk'ın Twitter'ın ikonik mavi kuşunun yerine şık bir siyah beyaz "X" logosu getirmesinden esinlenen X Doge, yenilikçi yaklaşımıyla meme coin endüstrisinde devrim yaratmayı hedefliyor.