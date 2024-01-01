XDC Network | XDC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XDC Network Hızlı Proje Tanıtımı
XDC Network, EVM uyumlu bir Katman 1 ağıdır. Ethereum'un son derece optimize edilmiş, ısmarlama bir çatalı olan XDC Ağı, iki saniyelik işlem süresi, sıfıra yakın gaz ücreti ve saniye başına yüksek sayıda işleme olanak tanıyan bir yetkilendirilmiş hisse ispatı (XDPoS) mekanizması aracılığıyla fikir birliğine ulaşır. Güvenli, ölçeklenebilir ve son derece verimli olan XDC Ağı, çok çeşitli yeni blok zinciri kullanım durumlarına güç verir ve kurumsal düzeyde blok zinciri uygulamaları ve gerçek dünya varlık tokenleştirmesi için son teknoloji altyapı sağlar.XDC Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXDC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXDC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz37,705,012,699