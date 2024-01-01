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XDATA, devrim niteliğindeki BNB Chain üzerine inşa edilmiş, dünyanın en hızlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve tamamen ölçeklenebilir blok zinciridir. Tek saniyelik hızlı blok aralıklarına sahip sağlam bir hisse ispatı motoru ile güçlendirilmiş paralel bloklar ve hızlı işlem onayı sağlar.