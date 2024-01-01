XDATA | XDATA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XDATA Hızlı Proje Tanıtımı
XDATA, devrim niteliğindeki BNB Chain üzerine inşa edilmiş, dünyanın en hızlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve tamamen ölçeklenebilir blok zinciridir. Tek saniyelik hızlı blok aralıklarına sahip sağlam bir hisse ispatı motoru ile güçlendirilmiş paralel bloklar ve hızlı işlem onayı sağlar.XDATA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XDATA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXDATA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXDATA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000