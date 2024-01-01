XCN | XCN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XCN Hızlı Proje Tanıtımı
Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.XCN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XCN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXCN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXCN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz53,474,611,831