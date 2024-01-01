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$XCHNG (Chainge Token), önde gelen zincirler arası birleştirilmiş DEX ve köprü altyapı sağlayıcısı olan Chainge'in yerel tokeni olarak hizmet vermektedir. Najam Kidwai, Dejun Qian ve Mike Lempress gibi sektör liderleri tarafından yönlendirilen Chainge, birlikte çalışabilirliği ve DeFi'yi bir adım öteye taşıyor. Misyonu, kullanıcıları herhangi bir zincirdeki herhangi bir token için sorunsuz çapraz zincir alım satım yetenekleriyle güçlendirmektir. Sağlam bir DCRM köprü altyapısıyla desteklenen Chainge, şu anda toplam işlem hacmi 1 milyar doları aşan çok yönlü bir mobil kişisel cüzdan ve websitesi alım satım platformu aracılığıyla 55 blok zincirinde güvenli işlemler sağlamaktadır.