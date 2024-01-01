XCHNG | XCHNG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XCHNG Hızlı Proje Tanıtımı
$XCHNG (Chainge Token), önde gelen zincirler arası birleştirilmiş DEX ve köprü altyapı sağlayıcısı olan Chainge'in yerel tokeni olarak hizmet vermektedir.
Najam Kidwai, Dejun Qian ve Mike Lempress gibi sektör liderleri tarafından yönlendirilen Chainge, birlikte çalışabilirliği ve DeFi'yi bir adım öteye taşıyor. Misyonu, kullanıcıları herhangi bir zincirdeki herhangi bir token için sorunsuz çapraz zincir alım satım yetenekleriyle güçlendirmektir.
Sağlam bir DCRM köprü altyapısıyla desteklenen Chainge, şu anda toplam işlem hacmi 1 milyar doları aşan çok yönlü bir mobil kişisel cüzdan ve websitesi alım satım platformu aracılığıyla 55 blok zincirinde güvenli işlemler sağlamaktadır.XCHNG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXCHNG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXCHNG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz