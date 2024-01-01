XCAD Network | XCAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XCAD Network Hızlı Proje Tanıtımı
XCAD Network, içerik oluşturucular için bir tokenizasyon ve NFT platformudur. İçerik oluşturucuların kendi fan tokenlerini çıkarmalarına ve izleyicilerini içeriklerini tükettikleri için doğrudan YouTube'da ödüllendirmelerine olanak tanır. Tıpkı CHZ gibi, ama içerik oluşturucular için.XCAD Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XCAD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXCAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXCAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz199,105,531