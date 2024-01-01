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XCAD Network | XCAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

XCAD Network Hızlı Proje Tanıtımı

XCAD Network, içerik oluşturucular için bir tokenizasyon ve NFT platformudur. İçerik oluşturucuların kendi fan tokenlerini çıkarmalarına ve izleyicilerini içeriklerini tükettikleri için doğrudan YouTube'da ödüllendirmelerine olanak tanır. Tıpkı CHZ gibi, ama içerik oluşturucular için.
XCAD Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XCAD Token MEXC'de

MEXC Borsası, XCAD Network (XCAD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de XCAD alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak XCAD Network satın almak veya MEXC XCAD ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için XCAD Network tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen XCAD vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıXCAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXCAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz199,105,531
XCAD Fiyat HesaplayıcıXCAD Network Satın Alma

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