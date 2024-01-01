XCAD Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XCAD Network, içerik oluşturucular için bir tokenizasyon ve NFT platformudur. İçerik oluşturucuların kendi fan tokenlerini çıkarmalarına ve izleyicilerini içeriklerini tükettikleri için doğrudan YouTube'da ödüllendirmelerine olanak tanır. Tıpkı CHZ gibi, ama içerik oluşturucular için.