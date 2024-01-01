Tether Gold | XAUT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tether Gold Hızlı Proje Tanıtımı
XAU₮, TG Commodities Limited tarafından sunulan bir dijital varlıktır. Bir XAU₮ tokeni, bir Londra Good Delivery altın külçesi için bir ons ince altını temsil eder. XAU₮ sahipleri, hem fiziksel hem de dijital varlıkların birleşik avantajlarından yararlanır. XAUt token sahipleri, yüksek depolama maliyetleri ve sınırlı erişilebilirlik gibi fiziksel altınla ilgili dezavantajlardan kaçınırken, altına sahip olmanın keyfini çıkarabileceklerdir.Tether Gold geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXAUT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXAUT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz246,524