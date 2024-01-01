Tether Gold geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XAU₮, TG Commodities Limited tarafından sunulan bir dijital varlıktır. Bir XAU₮ tokeni, bir Londra Good Delivery altın külçesi için bir ons ince altını temsil eder. XAU₮ sahipleri, hem fiziksel hem de dijital varlıkların birleşik avantajlarından yararlanır. XAUt token sahipleri, yüksek depolama maliyetleri ve sınırlı erişilebilirlik gibi fiziksel altınla ilgili dezavantajlardan kaçınırken, altına sahip olmanın keyfini çıkarabileceklerdir.