XADOTools | XADO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XADOTools Hızlı Proje Tanıtımı
XADO Tools, merkezi borsaların hızını ve rahatlığını DeFi'ye getirirken tamamen güvenilmez ve şeffaf kalmaktadır.XADOTools geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XADO Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıXADO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXADO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000