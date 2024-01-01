XA | XA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XA Hızlı Proje Tanıtımı
XLV, yatırımcıların, yatırım hedeflerine uygun uzman hisse senedi seçimi sağlayarak akıllı yatırımlarının potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı taahhüt etmektedir.XA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000