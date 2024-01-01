X7 Coin | X7C Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
X7 Coin Hızlı Proje Tanıtımı
NFT X7 Pump Special X7C, X7 Exchange platformunda daha fazla işlem gerçekleştirme ve X7 Coin (X7C) tokeninin değer kazanmasını ve az bulunurluğunu sağlama misyonuyla doğmuştur.X7 Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıX7C
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıX7C
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000,000