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NFT X7 Pump Special X7C, X7 Exchange platformunda daha fazla işlem gerçekleştirme ve X7 Coin (X7C) tokeninin değer kazanmasını ve az bulunurluğunu sağlama misyonuyla doğmuştur.