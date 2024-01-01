X2Y2 | X2Y2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
X2Y2 Hızlı Proje Tanıtımı
X2Y2 are built by a highly experienced team, with industry-proven blockchain solutions. It is designed to avoid many known issues of OpenSea, and further improve the experience of trading with convenient features.X2Y2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
X2Y2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıX2Y2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıX2Y2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000