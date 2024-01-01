AI-X | X Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AI-X Hızlı Proje Tanıtımı
AI-X Token'de, dünyayı daha iyi hale getirmek için yapay zekanın potansiyelinden yararlanmaya inanılıyor. Ekip, en son yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye ve bunları çeşitli sektörlere entegre etmeye kararlıdır.AI-X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
X Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000,000,000