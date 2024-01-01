WX | WX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WX Hızlı Proje Tanıtımı
Weave6 bir Omnichain varlık alım satımı altyapısıdır. Weave6 kullanıcıları, ZetaChain tarafından desteklenen çapraz zincir ve Omnichain standart altyapısından yararlanarak çok zincirli varlıklarını zincirden bağımsız, sorunsuz bir deneyimle yönetebilirler.WX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000