WX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Weave6 bir Omnichain varlık alım satımı altyapısıdır. Weave6 kullanıcıları, ZetaChain tarafından desteklenen çapraz zincir ve Omnichain standart altyapısından yararlanarak çok zincirli varlıklarını zincirden bağımsız, sorunsuz bir deneyimle yönetebilirler.