Waltonchain Autonomy | WTA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Waltonchain Autonomy Hızlı Proje Tanıtımı
WTA Smart Chain, Waltonchain ana ağını temel alır ve Waltonchain'in algoritmasıyla tamamen tutarlı olan ve Waltonchain'in hash gücünü paylaşan akıllı bir PoW ekolojisini temsil eder. Waltonchain ana ağı, karma parmak izlerini veya dizin depolamayı dışa aktarmak için veri özniteliklerini kullanır. Daha sonraki veri aramalarında, gerekli veriler zincirler arası indeksleme mekanizmamız kullanılarak hızlı bir şekilde bulunabilirken, veri orijinalliği zincirler arası veriler aracılığıyla hızlı bir şekilde doğrulanabilir.Waltonchain Autonomy geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000