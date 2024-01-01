StorageChain | WSTOR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
StorageChain Hızlı Proje Tanıtımı
StorageChain LLC, kullanıcılara güvenli ve uygun maliyetli veri sahipliği sunmak için IPFS teknolojisini kullanan, merkeziyetsiz veri ve dosya paylaşım çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Şirket, web3'ün en hızlı büyüyen merkeziyetsiz depolama ağını işletmektedir. Bireysel düğüm operatörleri, proje için depolama kapasitesi sağlayarak ödüller kazanmaktadır. Gizlilik ve merkeziyetsizlik taahhüdü, StorageChain'in dijital çağda bireyleri güçlendirme misyonudur.StorageChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WSTOR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWSTOR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWSTOR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,016,000,000