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StorageChain LLC, kullanıcılara güvenli ve uygun maliyetli veri sahipliği sunmak için IPFS teknolojisini kullanan, merkeziyetsiz veri ve dosya paylaşım çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Şirket, web3'ün en hızlı büyüyen merkeziyetsiz depolama ağını işletmektedir. Bireysel düğüm operatörleri, proje için depolama kapasitesi sağlayarak ödüller kazanmaktadır. Gizlilik ve merkeziyetsizlik taahhüdü, StorageChain'in dijital çağda bireyleri güçlendirme misyonudur.