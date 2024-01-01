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WeSendit | WSI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

WeSendit Hızlı Proje Tanıtımı

WeSendit, bugünün insanlarını, işletmelerini ve verilerini yarının Web3 dünyasına bağlayan ilk Web3 dosya transferi ve depolama hizmeti toplayıcı platformudur. Hizmetleri, merkeziyetsiz dosya depolama çözümleri, uçtan uca dosya şifreleme transferleri, markalama hizmetleri ve ücretli indirilebilir bağlantıları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. WeSendit tokeni sadece bir kripto para birimi değil; Web3 ekosisteminde avantajlar dünyasının kilidini açan bir yardımcı anahtardır.
WeSendit geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

WSI Token MEXC'de

MEXC Borsası, WeSendit (WSI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WSI alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak WeSendit satın almak veya MEXC WSI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için WeSendit tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WSI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWSI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWSI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000
WSI Fiyat HesaplayıcıWeSendit Satın Alma

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