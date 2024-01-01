WeSendit | WSI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WeSendit Hızlı Proje Tanıtımı
WeSendit, bugünün insanlarını, işletmelerini ve verilerini yarının Web3 dünyasına bağlayan ilk Web3 dosya transferi ve depolama hizmeti toplayıcı platformudur. Hizmetleri, merkeziyetsiz dosya depolama çözümleri, uçtan uca dosya şifreleme transferleri, markalama hizmetleri ve ücretli indirilebilir bağlantıları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. WeSendit tokeni sadece bir kripto para birimi değil; Web3 ekosisteminde avantajlar dünyasının kilidini açan bir yardımcı anahtardır.WeSendit geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWSI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWSI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000