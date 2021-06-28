WSG | WSG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WSG Hızlı Proje Tanıtımı
Wall Street Games, oyuncuların kripto para ödülleri için eğlenceli ve bağımlılık yapan basit oyunlarda birbirleriyle savaştığı, blok zinciri tabanlı yeni nesil bir çevrimiçi oyun platformudur!WSG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WSG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWSG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWSG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-06-28
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000