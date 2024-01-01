Wall Street Bets | WSB1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wall Street Bets Hızlı Proje Tanıtımı
Wall Street Bets, Ethereum'da bir meme coin‘dir.Wall Street Bets geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WSB1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWSB1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWSB1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000,000