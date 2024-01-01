WALL STREET BABY | WSB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WALL STREET BABY Hızlı Proje Tanıtımı
Wall Street Baby, Wall Street Bets topluluğu için ve tarafından hazırlanan bir memecoin'dir. Orijinal Wall Street Bets logosu, üçüncü bir tarafça eğitim amacıyla oluşturuldu ve daha sonra "adı çıkmış" Wall Street Bets reddit sayfasında kullanıldı. WSB, onların yaratıcılığını ve ölümsüz anılarını onurlandırmak için burada.WALL STREET BABY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWSB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWSB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000