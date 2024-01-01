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Wall Street Baby, Wall Street Bets topluluğu için ve tarafından hazırlanan bir memecoin'dir. Orijinal Wall Street Bets logosu, üçüncü bir tarafça eğitim amacıyla oluşturuldu ve daha sonra "adı çıkmış" Wall Street Bets reddit sayfasında kullanıldı. WSB, onların yaratıcılığını ve ölümsüz anılarını onurlandırmak için burada.