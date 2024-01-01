WRLD | WRLD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WRLD Hızlı Proje Tanıtımı
"NFT Worlds, Ethereum blok zincirinde yaşayan, takas edilemeyen token (NFT'ler) koleksiyonudur.
Her NFT Dünyası, hayal edebileceğiniz her şeyin içine kurulabilecek, keşfedilebilir, sınırsız bir dünyadır. NFT Worlds, Minecraft uyumludur, çok oyunculudur, geliştirici API'lere sahiptir, merkeziyetsizdir ve birçok özelliğe ev sahipliği yapar."WRLD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WRLD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWRLD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWRLD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000