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"NFT Worlds, Ethereum blok zincirinde yaşayan, takas edilemeyen token (NFT'ler) koleksiyonudur. Her NFT Dünyası, hayal edebileceğiniz her şeyin içine kurulabilecek, keşfedilebilir, sınırsız bir dünyadır. NFT Worlds, Minecraft uyumludur, çok oyunculudur, geliştirici API'lere sahiptir, merkeziyetsizdir ve birçok özelliğe ev sahipliği yapar."