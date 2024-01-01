Work X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Work X, tamamen merkeziyetsiz olan ve ticari aracılar içermeyen ilk iş ekonomisidir. Asgari işgücü maliyetleri ve ideal maaşlar ile iş dünyasının geleceği eşler arası gerçekleşecektir!