Work X | WORK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Work X Hızlı Proje Tanıtımı
Work X, tamamen merkeziyetsiz olan ve ticari aracılar içermeyen ilk iş ekonomisidir. Asgari işgücü maliyetleri ve ideal maaşlar ile iş dünyasının geleceği eşler arası gerçekleşecektir!Work X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WORK Token MEXC'de
MEXC Borsası, Work X (WORK) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WORK
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Work X satın almak veya MEXC WORK ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Work X tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WORK vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWORK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWORK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000