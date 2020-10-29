Wootrade geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Wootrade, üst düzey bir nicel fon olan Kronos Research tarafından kuluçkaya yatırıldı ve kripto para piyasasında merkezi olmayan likiditenin acı noktasını çözmeyi hedefliyor.Sıfır işlem ücreti, borsalar, cüzdanlar ve ticaret kurumları gibi kullanıcılar için yeterli ticaret derinliği sağlar. Şu anda Wootrade ürünleri yaklaşık bir yıldır kullanılmaktadır ve 2.0 sürümüne yükseltilmiştir. 10'dan fazla borsa ve alım satım kurumu bağlandı ve toplam 65.000'den fazla son kullanıcı, WOOTRADE ile işbirliği yapan borsalar aracılığıyla alım satım derinliğini kullandı.