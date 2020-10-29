Wootrade | WOO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wootrade Hızlı Proje Tanıtımı
Wootrade, üst düzey bir nicel fon olan Kronos Research tarafından kuluçkaya yatırıldı ve kripto para piyasasında merkezi olmayan likiditenin acı noktasını çözmeyi hedefliyor.Sıfır işlem ücreti, borsalar, cüzdanlar ve ticaret kurumları gibi kullanıcılar için yeterli ticaret derinliği sağlar. Şu anda Wootrade ürünleri yaklaşık bir yıldır kullanılmaktadır ve 2.0 sürümüne yükseltilmiştir. 10'dan fazla borsa ve alım satım kurumu bağlandı ve toplam 65.000'den fazla son kullanıcı, WOOTRADE ile işbirliği yapan borsalar aracılığıyla alım satım derinliğini kullandı.Wootrade geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WOO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWOO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWOO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-10-29
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.02 USDT
Maksimum Arz3,000,000,000