Landwolf | WOLF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Landwolf Hızlı Proje Tanıtımı
Landwolf, sürünün lideri olan Alfa Kurt'un vücut bulmuş halidir. En yüksek dağ, en soğuk arazi, en karanlık orman veya en hızlı av bile Avalanche Chain maskotunun önünde duramaz. Landwolf, Matt Furie tarafından Pepe, Landwolf, Brett ve Andy karakterlerinin yer aldığı Boy's Club'ın bir parçası olarak yaratıldı. Landwolf Kriptonun kurdudur.Landwolf geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WOLF Token MEXC'de
MEXC Borsası, Landwolf (WOLF) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WOLF
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Landwolf satın almak veya MEXC WOLF ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Landwolf tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WOLF vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWOLF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWOLF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,000,000,000