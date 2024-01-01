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Landwolf, sürünün lideri olan Alfa Kurt'un vücut bulmuş halidir. En yüksek dağ, en soğuk arazi, en karanlık orman veya en hızlı av bile Avalanche Chain maskotunun önünde duramaz. Landwolf, Matt Furie tarafından Pepe, Landwolf, Brett ve Andy karakterlerinin yer aldığı Boy's Club'ın bir parçası olarak yaratıldı. Landwolf Kriptonun kurdudur.