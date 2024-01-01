World Football1 | WOFO1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
World Football1 Hızlı Proje Tanıtımı
WoFo1, blok zinciri kullanarak hevesli futbolcuların yeteneklerini küresel bir kitleye sergileyebilecekleri benzersiz bir oyuncu geliştirme programı sunuyor. Futbol taraftarları, oyuncular ve kulüpler arasında bir köprü oluşturarak benzersiz ve şeffaf bir ekosisteme katılmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.World Football1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWOFO1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWOFO1
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000,000