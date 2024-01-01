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WoFo1, blok zinciri kullanarak hevesli futbolcuların yeteneklerini küresel bir kitleye sergileyebilecekleri benzersiz bir oyuncu geliştirme programı sunuyor. Futbol taraftarları, oyuncular ve kulüpler arasında bir köprü oluşturarak benzersiz ve şeffaf bir ekosisteme katılmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.