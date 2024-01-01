WOB | WOB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WOB Hızlı Proje Tanıtımı
WOB, çeşitli Bitcoin kullanım alanları ve deneyleri için DeFi ve inovasyonu teşvik etmektedir.WOB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WOB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWOB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWOB
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000