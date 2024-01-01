Winnerz | WNZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Winnerz Hızlı Proje Tanıtımı
Winnerz, çok çeşitli sporları kapsayan ve kullanıcılar, sporcular ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm katılımcılara fayda sağlayan bir blockchain spor platformu ve ekosistemidir. Winnerz ayrıca çevrimdışı spor merkezi bayiliklerini ve yarışmalarını da yürütmektedir. Bu nedenle, Winnerz'in blok zinciri kullanan çevrimiçi ve çevrimdışı bir işletmeci olduğu söylenebilir.Winnerz geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWNZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWNZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000