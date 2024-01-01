Winnerz geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Winnerz, çok çeşitli sporları kapsayan ve kullanıcılar, sporcular ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm katılımcılara fayda sağlayan bir blockchain spor platformu ve ekosistemidir. Winnerz ayrıca çevrimdışı spor merkezi bayiliklerini ve yarışmalarını da yürütmektedir. Bu nedenle, Winnerz'in blok zinciri kullanan çevrimiçi ve çevrimdışı bir işletmeci olduğu söylenebilir.