Wrapped NXM | WNXM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wrapped NXM Hızlı Proje Tanıtımı
Nexus Mutual, Ethereum'un gücünü kullanarak insanların bir sigorta şirketine ihtiyaç duymadan riski birlikte paylaşabilmesini sağlar. Nexus Mutual, sigortaya merkeziyetsiz bir alternatiftir. Sigortanın gücünü insanlara geri vermek için bir mutual (bir risk paylaşım havuzu) oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanmaktadır. Platform Ethereum genel zinciri üzerine inşa edilmiştir. Herkesin üye olmasına ve teminat satın almasına olanak tanır ve tamamen üyelere ait olduğu için geleneksel sigorta şirketi fikrinin yerini almaktadır. Model, üyelerin Risk Değerlendirmesi, Hasar Değerlendirmesi ve Yönetişime katılmaları için ekonomik teşvikler alacağı için katılımı teşvik etmektedir.Wrapped NXM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWNXM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWNXM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-07-18
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,896,294