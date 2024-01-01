WNT | WNT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WNT Hızlı Proje Tanıtımı
The Smart WiFi Network Powered By You. Evde, işinizde veya hareket halindeyken kendi etkin nokta ağınızı kolayca oluşturun ve ödeme alın!WNT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WNT Token MEXC'de
MEXC Borsası, WNT (WNT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WNT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak WNT satın almak veya MEXC WNT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için WNT tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WNT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWNT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWNT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000