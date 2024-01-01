WNK | WNK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WNK Hızlı Proje Tanıtımı
WinkyVerse, çocukların bilişsel yeteneklerini, becerilerini, bilgilerini ve sosyal etkileşimlerini teşvik eden ilk küresel eğitim oyunudur.WNK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WNK Token MEXC'de
MEXC Borsası, WNK (WNK) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WNK
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak WNK satın almak veya MEXC WNK ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için WNK tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WNK vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWNK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWNK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,500,000,000