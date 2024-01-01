WMT | WMT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WMT Hızlı Proje Tanıtımı
"World Mobile Token, World Mobile Network projesine güç veren tokendir. World Mobile, blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir paylaşımlı ekonomi modeli kullanarak küresel hibrit telekom ağı geliştirmektedir. Bu modelde blok zincirinin kullanılması, aracıların ve bir maliyet katmanının ortadan kaldırılmasını sağlar. Ayrıca, katılımcıların kanıtlanabilir ve garantili bir ödül sistemine sahip olmalarını sağlayan akıllı sözleşmelerin sağladığı şeffaflık sayesinde ağın hızla genişlemesine olanak tanır.
World Mobile, Birleşmiş Milletler tarafından vurgulandığı üzere, dünyanın neredeyse yarısının hala entegre olmadığı küresel bir soruna çözüm sunuyor. Bu çözüm, satın alınabilirlik sorununun yanı sıra ağ kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve bağlantının daha dağıtık ve merkeziyetsiz bir şekilde sağlanmasını amaçlamaktadır.
Dünya Mobil Zinciri, yerel bir varlık olarak Cardano üzerine inşa edilmiştir. Hizmet Olarak İletişim, Hizmet Olarak İçerik vb. dahil olmak üzere merkeziyetsiz telekomünikasyon hizmetleri sağlayan düğüm operatörleriyle bir katman 1.5 ağı olarak çalışır."WMT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWMT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWMT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000