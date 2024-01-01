WMN | WMN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WMN Hızlı Proje Tanıtımı
Webmind Network, web3 ve kripto para biriminin kesiştiği noktada, internetle etkileşim kurma ve interneti kavramsallaştırma biçimimizde devrim yaratmayı amaçlayan çığır açıcı bir girişimdir. Vizyoner bir proje olarak Webmind, daha merkeziyetsiz, güvenli ve kullanıcı merkezli bir web'in geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.WMN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WMN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWMN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıWMN
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000