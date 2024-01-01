Wrapped JAXNET | WJXN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wrapped JAXNET Hızlı Proje Tanıtımı
Jax.Network, merkeziyetsiz enerji standartlı bir parasal sistem için teknolojik altyapı sağlamaktadır. Jax.Network blok zinciri Bitcoin ağına bağlıdır, JAX ve JXN olmak üzere iki dijital para birimini piyasaya sürer. JAX madencilik için harcanan enerjiye sabitlenmiş bir sabit coin iken, JXN tüm ağın değerini temsil eden bir varlık coinidir. Jax.Network ekibi bu coinleri ekonomik değerin ölçülmesi için evrensel bir standart haline getirmeyi amaçlamaktadır. WJXN, herkesin JXN'i en düşük fiyattan almasını ve gelecekte daha yüksek bir yatırım getirisi elde etmesini sağlayan Jax.Network'ün bir fayda tokeni olan JXN'in bir Katman-2 sürümüdür.Wrapped JAXNET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWJXN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWJXN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,002,164