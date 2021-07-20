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WITCH | WITCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

WITCH Hızlı Proje Tanıtımı

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.
WITCH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

WITCH Token MEXC'de

MEXC Borsası, WITCH (WITCH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WITCH alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak WITCH satın almak veya MEXC WITCH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için WITCH tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WITCH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWITCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWITCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-20
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
WITCH Fiyat HesaplayıcıWITCH Satın Alma

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