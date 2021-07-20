WITCH | WITCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WITCH Hızlı Proje Tanıtımı
WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft).
Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.WITCH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WITCH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWITCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWITCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-20
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000