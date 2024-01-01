Witnet | WIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Witnet Hızlı Proje Tanıtımı
Witnet protokolü, akıllı sözleşmelerin her türlü değerli veri setine erişmelerini sağlayarak ve güçlü kripto ekonomik garantileri sayesinde bu bilgileri güvenli bir şekilde onaylayarak ve ileterek gerçek potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlar.Witnet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWIT
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,485,062,749