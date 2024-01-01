Witnet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Witnet protokolü, akıllı sözleşmelerin her türlü değerli veri setine erişmelerini sağlayarak ve güçlü kripto ekonomik garantileri sayesinde bu bilgileri güvenli bir şekilde onaylayarak ve ileterek gerçek potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlar.