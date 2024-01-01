WINR Protocol | WINR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WINR Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
WINR, Oyun frontend operatörleri ve oyun sağlayıcılarının merkeziyetsiz, güvenilir ve şeffaf ürünler oluşturmaları için bir altyapıdır.WINR Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WINR Token MEXC'de
MEXC Borsası, WINR Protocol (WINR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WINR
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak WINR Protocol satın almak veya MEXC WINR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için WINR Protocol tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WINR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWINR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWINR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000