WINR Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

WINR, Oyun frontend operatörleri ve oyun sağlayıcılarının merkeziyetsiz, güvenilir ve şeffaf ürünler oluşturmaları için bir altyapıdır.