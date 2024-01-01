WIFT | WIFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WIFT Hızlı Proje Tanıtımı
TON ağında Pavel Durov'dan esinlenen bir meme coindir. Pavel Durov'un köpeğidir.WIFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WIFT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWIFT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuVarlık yatırılamıyor
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000