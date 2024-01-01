Web3Games.com | WGT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Web3Games.com Hızlı Proje Tanıtımı
Web3Games.com, dünyanın zincir üstü oyunlara geçişini hızlandırmak amacıyla merkeziyetsiz bir kripto oyun ekosistemi ve blok zinciri ağıdır.Web3Games.com geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WGT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWGT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWGT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000