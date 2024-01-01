WEXO | WEXO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WEXO Hızlı Proje Tanıtımı
WEXO uygulaması ile kripto para dünyasına adım atın. Wexo, Bitcoin Lightning ödemeleri aracılığıyla finansın geleceği için küresel bir ödeme altyapısı oluşturuyor.WEXO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WEXO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWEXO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz928,000,000