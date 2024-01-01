WEFIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

eFIN, merkezi ve merkeziyetsiz finansal sistemleri tek bir alanda birleştiren ve yeni kullanıcılar için eski finansal sistemlerden modern, merkeziyetsiz finansal sistemlere kolay bir geçiş sağlayan merkeziyetsiz bir ekosistemdir.