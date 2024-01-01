WEFIN | WEFIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WEFIN Hızlı Proje Tanıtımı
eFIN, merkezi ve merkeziyetsiz finansal sistemleri tek bir alanda birleştiren ve yeni kullanıcılar için eski finansal sistemlerden modern, merkeziyetsiz finansal sistemlere kolay bir geçiş sağlayan merkeziyetsiz bir ekosistemdir.WEFIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WEFIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWEFIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWEFIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz11,500,000,000