WEFI | WEFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WEFI Hızlı Proje Tanıtımı
WeFi (WEFI), dijital varlıkların borç alınmasına verilmesine odaklanan merkeziyetsiz bir para piyasası protokolüdür ve bu varlıklardan faiz kazanmanıza ve borç alınan fonlarla çeşitli varlıklara yatırım yapmanıza olanak tanır.WEFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WEFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWEFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWEFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000