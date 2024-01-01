WEFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

WeFi (WEFI), dijital varlıkların borç alınmasına verilmesine odaklanan merkeziyetsiz bir para piyasası protokolüdür ve bu varlıklardan faiz kazanmanıza ve borç alınan fonlarla çeşitli varlıklara yatırım yapmanıza olanak tanır.